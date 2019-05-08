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    Клопп: Алисон очень силен

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил игру голкипера Алисона Бекера в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0).

    Алисон Бекер
    Алисон Бекер

    «Наш вратарь сделал все эти сейвы — он очень силен. Есть голкиперы, которые играют более эффектно, но он всегда выбрасывался на мяч. Не знаю, как у него это получается», — цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.

    Напомним, в первом матче, в Барселоне на «Камп Ноу», каталонцы обыграли «Ливерпуль» со счетом 3:0. По сумме двух матчей мерсисайдцы одолели каталонцев со счетом 4:3 и вышли в финал, где сыграют с победителем пары «Аякс» — «Тоттенхэм» (первый матч — 1:0). Решающий матч Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано». 0

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