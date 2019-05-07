«Зенит» получит золотые медали на матче с ЦСКА
globallookpress.com
«Хочу поздравить "Зенит" с чемпионством. Клуб прислал письмо, что в соответствии с регламентом на ближайшем домашнем матче "Зенита" с московским ЦСКА будет проходить награждение команды», — цитирует Пышкина «Р-Спорт».
Напомним, петербуржцы стали чемпионами России в субботу, 4 мая, после поражения «Локомотива» от «Арсенала» (0:2) в игре 27-го тура.
«Сине-бело-голубые» выиграли чемпионат России в пятый раз в своей истории (ранее они сделали это в 2007-м, 2010-м, 2012-м и 2015 годах).
Матч «Зенит» — ЦСКА состоится в воскресенье, 12 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени. 0