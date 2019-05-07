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    «Зенит» получит золотые медали на матче с ЦСКА

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    Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин заявил, что «Зенит» уведомил лигу о награждении команды золотыми медалями за победу в чемпионате России на матче 28-го тура с ЦСКА.

    «Зенит» получит золотые медали на матче с ЦСКА
    «Зенит» получит золотые медали на матче с ЦСКА

    «Хочу поздравить "Зенит" с чемпионством. Клуб прислал письмо, что в соответствии с регламентом на ближайшем домашнем матче "Зенита" с московским ЦСКА будет проходить награждение команды», — цитирует Пышкина «Р-Спорт».

    Напомним, петербуржцы стали чемпионами России в субботу, 4 мая, после поражения «Локомотива» от «Арсенала» (0:2) в игре 27-го тура.

    «Сине-бело-голубые» выиграли чемпионат России в пятый раз в своей истории (ранее они сделали это в 2007-м, 2010-м, 2012-м и 2015 годах).

    Матч «Зенит» — ЦСКА состоится в воскресенье, 12 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени. 0

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