Спортивный директор РПЛзаявил, чтоуведомил лигу о награждении команды золотыми медалями за победу в чемпионате России на матче 28-го тура с

«Зенит» получит золотые медали на матче с ЦСКА globallookpress.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Хочу поздравить "Зенит" с чемпионством. Клуб прислал письмо, что в соответствии с регламентом на ближайшем домашнем матче "Зенита" с московским ЦСКА будет проходить награждение команды», — цитирует Пышкина «Р-Спорт».

Напомним, петербуржцы стали чемпионами России в субботу, 4 мая, после поражения «Локомотива» от «Арсенала» (0:2) в игре 27-го тура.

«Сине-бело-голубые» выиграли чемпионат России в пятый раз в своей истории (ранее они сделали это в 2007-м, 2010-м, 2012-м и 2015 годах).

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится в воскресенье, 12 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени. 0