Вальверде: «Ливерпуль» будет атаковать, я в этом не сомневаюсь

Главный тренер «Барселоны»поделился ожиданиями от матча св 1/2 финала Лиги чемпионов.

Первый матч завершился домашней победой каталонцев со счетом 3:0. Победитель 1 июня в финале сыграет с «Тоттенхэмом» или «Аяксом».

«Если мы будем вспоминать о результате первого матча, это будет ошибкой. Играть следует так, будто это финал. Будет тяжело, потому что болельщики будут горячо поддерживать "Ливерпуль".

У "Ливерпуля" есть быстрые игроки. Иногда ты оказываешься в неприятных ситуациях, но мы хотели бы чувствовать, что держим игру под контролем.

"Ливерпуль" будет атаковать. Я в этом не сомневаюсь. Но мы должны фокусироваться на собственной игре», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

«Ливерпуль» не проигрывает в Лиге чемпионов дома уже 13 матчей. «Барса» проиграла один из 10 последних гостевых матчей в ЛЧ. 0