«Ливерпуль» — «Барселона»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Тренерские штабыогласили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

Первый матч завершился домашней победой каталонцев со счетом 3:0. Победитель 1 июня в финале сыграет с «Тоттенхэмом» или «Аяксом».

«Ливерпуль»: Алиссон, Фабиньо, ван Дейк, Милнер, Мане, Хендерсон, Шакири, Робертсон, Ориги, Матип, Александер-Арнолд.

«Барселона»: тер Стеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Луис Суарес, Месси, Лангле, Жорди Альба, Серхи Роберто, Видаль.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Барселоне». Коэффициент на ее победу — 2.63, на успех «Ливерпуля» — 2.71, на ничью — 3.85. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и здесь.

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