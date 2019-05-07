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    Суарес и Коутиньо сыграют в атаке «Барселоны» против «Ливерпуля»

    «Ливерпуль» — «Барселона»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Тренерские штабы «Ливерпуля» и «Барселоны» огласили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Луис Суарес
    Луис Суарес

    Первый матч завершился домашней победой каталонцев со счетом 3:0. Победитель 1 июня в финале сыграет с «Тоттенхэмом» или «Аяксом».

    «Ливерпуль»: Алиссон, Фабиньо, ван Дейк, Милнер, Мане, Хендерсон, Шакири, Робертсон, Ориги, Матип, Александер-Арнолд.

    «Барселона»: тер Стеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Луис Суарес, Месси, Лангле, Жорди Альба, Серхи Роберто, Видаль.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Барселоне». Коэффициент на ее победу — 2.63, на успех «Ливерпуля» — 2.71, на ничью — 3.85. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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