Клопп: Давайте получим удовольствие

Главный тренер «Ливерпуля»поделился ожиданиями от ответного матча св 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Первый матч мы проиграли 0:3. Конечно, никто бы не хотел оказаться в такой ситуации перед ответной встречей.

Нам не помогут два форварда, которые по праву входят в число лучших в мире, а для выхода в финал надо забивать четыре мяча. Положение тяжелое.

Но покуда у нас будет 11 футболистов, готовых выйти на поле, мы будем пытаться. Чтобы победить, нужно сыграть безупречно.

Возможно, это наш последний матч в текущей Лиге чемпионов. Так давайте получим удовольствие», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0