Гаттузо уладил конфликт с Бакайоко

Главный тренери полузащитникурегулировали конфликт, который произошел между ними во время матча 36-го тура итальянской Серии А с(2:1).

Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, тренер и футболист провели беседу в присутствии руководителей клуба Леонардо и Паоло Мальдини, и достигли согласия на благо команды.

Напомним, в середине первого тайма травму получил полузащитник миланцев Лукас Билья и Гаттузо хотел выпустить вместо него Бакайоко. Специалист спросил у француза, готов ли тот выйти на поле, на что получил отрицательный ответ.

Между тренером и игроком завязался небольшой диалог, в конце которого Бакайоко «послал» Гаттузо. 0