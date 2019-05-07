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    Гаттузо уладил конфликт с Бакайоко

    Милан Футбол Италии Серия A Календарь Серии А
    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо и полузащитник Тьемуэ Бакайоко урегулировали конфликт, который произошел между ними во время матча 36-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (2:1).

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо

    Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    По данным источника, тренер и футболист провели беседу в присутствии руководителей клуба Леонардо и Паоло Мальдини, и достигли согласия на благо команды.

    Напомним, в середине первого тайма травму получил полузащитник миланцев Лукас Билья и Гаттузо хотел выпустить вместо него Бакайоко. Специалист спросил у француза, готов ли тот выйти на поле, на что получил отрицательный ответ.

    Между тренером и игроком завязался небольшой диалог, в конце которого Бакайоко «послал» Гаттузо. 0

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