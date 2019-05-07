Гаттузо уладил конфликт с Бакайоко

Дженнаро Гаттузо
globallookpress.com
Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, тренер и футболист провели беседу в присутствии руководителей клуба Леонардо и Паоло Мальдини, и достигли согласия на благо команды.
Напомним, в середине первого тайма травму получил полузащитник миланцев Лукас Билья и Гаттузо хотел выпустить вместо него Бакайоко. Специалист спросил у француза, готов ли тот выйти на поле, на что получил отрицательный ответ.
Между тренером и игроком завязался небольшой диалог, в конце которого Бакайоко «послал» Гаттузо. 0