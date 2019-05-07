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    Экс-наставник «Челси» отказал «Роме»

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    Бывший тренер «Челси» Антонио Конте отверг возможность прихода на пост главного тренера «Ромы» этим летом.

    Антонио Конте
    Антонио Конте

    «Сегодня, если кто-то меня позовет, я буду должен продвигать свои идеи футбола своими методами. Я очень строг к себе в этом плане. Моя главная проблема — мне нужны победы. Это цель моей работы. Это касается любой команды, не только "Интера" или "Милана".

    У меня должно быть чувство, что я могу обыграть любую команду, я должен чувствовать, что победа возможна, иначе я без проблем могу остаться в нынешнем положении.

    Я влюбился в Рим, проведя там два года. На "Олимпико" ощущается страсть фанатов, эта атмосфера тебя охватывает. Но сейчас ситуация не способствует моему приходу. Думаю, я однажды возглавлю "Рому", но в будущем», — цитирует Конте Gazzetta dello Sport.

    Сообщается, что римский клуб предложили специалисту трехлетний контракт с зарплатой 9,5 миллиона евро в год. 0

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