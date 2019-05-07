Алиссон: Если хотим обыграть «Барсу», нужно серьезно потрудиться в обороне

Первый матч завершился домашней победой каталонцев со счетом 3:0. Победитель 1 июня в финале сыграет с «Тоттенхэмом» или «Аяксом».
«Прошлогодние четвертьфинальные матчи против "Барселоны" в составе "Ромы" были потрясающим опытом.
В ответном матче, правда, мне почти нечего было делать, потому что команда очень здорово сыграла в обороне.
Если мы хотим обыграть "Барселону", надо будет серьезно потрудиться в обороне.
Это очень организованная команда, в чем мы могли убедиться на прошлой неделе, они очень сильны при "стандартах".
Но всегда есть что-то, чем мы можем воспользоваться», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
«Ливерпуль» не проигрывает в Лиге чемпионов дома уже 13 матчей. «Барса» проиграла один из 10 последних гостевых матчей в ЛЧ. 0