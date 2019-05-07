Алиссон: Если хотим обыграть «Барсу», нужно серьезно потрудиться в обороне

Вратарь «Ливерпуля»поделился ожиданиями от ответного матча с «Барселоной» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Первый матч завершился домашней победой каталонцев со счетом 3:0. Победитель 1 июня в финале сыграет с «Тоттенхэмом» или «Аяксом».

«Прошлогодние четвертьфинальные матчи против "Барселоны" в составе "Ромы" были потрясающим опытом.

В ответном матче, правда, мне почти нечего было делать, потому что команда очень здорово сыграла в обороне.

Если мы хотим обыграть "Барселону", надо будет серьезно потрудиться в обороне.

Это очень организованная команда, в чем мы могли убедиться на прошлой неделе, они очень сильны при "стандартах".

Но всегда есть что-то, чем мы можем воспользоваться», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

«Ливерпуль» не проигрывает в Лиге чемпионов дома уже 13 матчей. «Барса» проиграла один из 10 последних гостевых матчей в ЛЧ. 0