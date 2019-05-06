ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франк РибериТрансферный дайджест. 30 апреля — 6 мая
  • 22:22
    • Суд огласит решение по делу Кокорина и Мамаева 8 мая
  • 20:37
    • Лучший бомбардир «Авангарда» подписал контракт с «Торонто»
  • 20:22
    • Россия сыграет с Казахстаном в Калининграде
  • 20:05
    • Хачанов вышел во второй круг турнира в Испании
  • 18:04
    • Прокурор потребовала до полутора лет тюрьмы для Кокорина и Мамаева
    Все новости спорта

    Суарес: Если я забью «Ливерпулю» на «Энфилде», то не буду праздновать

    Лига чемпионов Футбол Англии Ливерпуль Футбол Испании Барселона Календарь Лиги чемпионов
    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился ожиданиями от ответного матча с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.

    Луис Суарес
    Луис Суарес

    «Мы добились хорошего результата в первом матче, но еще помним болезненные уроки прошлого года. Это у нас в голове. Здесь у "Ливерпуля" будет двенадцатый игрок в виде болельщиков. Это почти что еще один полноценный игрок. Мы должны быть осторожны.

    Болельщики Ливерпуля не замолчат ни на мгновение, они будут поддерживать хозяев весь матч. Если ты хотя бы на секунду выпадешь из игры, все может поменяться. Болельщики будут гнать свою команду вперед, и нам следует быть очень внимательными. Они с первой секунды будут оказывать давление. Нельзя просто так терять мяч. У "Ливерпуля" есть быстрые игроки, которые способны сделать разницу, а потому мы должны играть в свой футбол.

    Я очень благодарен "Ливерпулю", его фанатам и руководству. Очевидно, что если я забью в ворота "Ливерпуля" на "Энфилде", то не буду праздновать», — приводит слова Суареса пресс-служба УЕФА.

    Напомним, Суарес выступал за мерсисайдцев с 2011 по 2014 год.

    В первой игре «Ливерпуль» уступил «Барселоне» со счетом 0:3. Ответный поединок состоится во вторник, 7 мая. Начало в 22:00 по мск. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Взлет Ливерпуля: город, который не сдается
  • 03/05/2019 в 01:02
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Барселона»
  • 1.53
  • Завтра в 22:00
    •
    До 10 000 ₽ новым клиентам Регистрация
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Бостон» выбить «Коламбус» в шестом матче серии?
  • «Коламбус» — «Бостон». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Сравняет ли «Колорадо» счет в серии с «Сан-Хосе»?
  • «Колорадо» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Барселона» не упустит шанс на «Энфилде»
  • «Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Маркус Рэшфорд Футбол Будущее «МЮ». Четыре игрока, на которых Сульшер может положиться в следующем сезонеКто может вдохнуть новую жизнь в «Манчестер Юнайтед»? 14:590
  • 22:53
    • Президент «Наполи» предложил новый турнир вместо Лиги чемпионов и Лиги Европы
  • 16:41
    • «Зенит» хочет подписать защитника «Ахмата»
  • 15:20
    • Фарфан может пропустить остаток сезона
    Мурад Мусаев Футбол Шапочка компенсировала спад «Ростова». «Краснодар» потерял важные очкиНичья «Ростова» и «Краснодара» — в нашем обзоре СМИ 11:210
  • Экспресс дня

  • «Ман Сити» сделает решающий шаг к чемпионству
  • 3.13
    •
  • 23:10
    • Форвард «Ювентуса» может оказаться в «МЮ»
  • 22:36
    • «Манчестер Сити» хочет подписать хавбека «Спортинга»
  • 22:06
    • «Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» и сравнял счет в серии
    Виктор Гончаренко Футбол Гончаренко не сумел снять динамовское проклятьеРеакция спортивных СМИ на столичное дерби без победителя 01:151
  • 13:58
    • Салах пропустит ответный матч с «Барселоной»
  • 13:44
    • Брых рассудит ответный матч «Аякса» и «Тоттенхэма»
  • 13:13
    • «Тоттенхэму» нужен полузащитник «Аякса»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие