Суарес: Если я забью «Ливерпулю» на «Энфилде», то не буду праздновать

Нападающийподелился ожиданиями от ответного матча св полуфинале Лиги чемпионов.

«Мы добились хорошего результата в первом матче, но еще помним болезненные уроки прошлого года. Это у нас в голове. Здесь у "Ливерпуля" будет двенадцатый игрок в виде болельщиков. Это почти что еще один полноценный игрок. Мы должны быть осторожны.

Болельщики Ливерпуля не замолчат ни на мгновение, они будут поддерживать хозяев весь матч. Если ты хотя бы на секунду выпадешь из игры, все может поменяться. Болельщики будут гнать свою команду вперед, и нам следует быть очень внимательными. Они с первой секунды будут оказывать давление. Нельзя просто так терять мяч. У "Ливерпуля" есть быстрые игроки, которые способны сделать разницу, а потому мы должны играть в свой футбол.

Я очень благодарен "Ливерпулю", его фанатам и руководству. Очевидно, что если я забью в ворота "Ливерпуля" на "Энфилде", то не буду праздновать», — приводит слова Суареса пресс-служба УЕФА.

Напомним, Суарес выступал за мерсисайдцев с 2011 по 2014 год.

В первой игре «Ливерпуль» уступил «Барселоне» со счетом 0:3. Ответный поединок состоится во вторник, 7 мая. Начало в 22:00 по мск. 0