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    Луческу: Абсолютно заслуженный триумф «Зенита»

    Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал победу петербургской команды в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги.

    Мирча Луческу
    Мирча Луческу

    «Абсолютно заслуженный триумф "Зенита". Я и перед началом сезона предполагал, что он победит, так как конкуренты не усилились. Семак показал себя с лучшей стороны, а футболисты оказались мотивированы сильнее конкурентов.

    Искренне написал Семаку после победы: "Браво!" И, конечно, отправил сообщения многим футболистам, с которыми работал. Дзюбе лично позвонил и сказал: "Ты — лучший". Конечно, он заслужил это золото, как и весь "Зенит".

    Верил ли, что Семак станет топ-тренером? Конечно. Когда я покинул "Зенит", сказал, что Семак будет лучшим тренером для команды. Может быть, Сергей будет работать в клубе 12 лет — как я в "Шахтёре". Надеюсь на это», — цитирует Луческу «Чемпионат».

    Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/17. Тогда команда заняла третье место. 0

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