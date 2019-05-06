Луческу: Абсолютно заслуженный триумф «Зенита»

Бывший главный тренерпрокомментировал победу петербургской команды в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги.

«Абсолютно заслуженный триумф "Зенита". Я и перед началом сезона предполагал, что он победит, так как конкуренты не усилились. Семак показал себя с лучшей стороны, а футболисты оказались мотивированы сильнее конкурентов.

Искренне написал Семаку после победы: "Браво!" И, конечно, отправил сообщения многим футболистам, с которыми работал. Дзюбе лично позвонил и сказал: "Ты — лучший". Конечно, он заслужил это золото, как и весь "Зенит".

Верил ли, что Семак станет топ-тренером? Конечно. Когда я покинул "Зенит", сказал, что Семак будет лучшим тренером для команды. Может быть, Сергей будет работать в клубе 12 лет — как я в "Шахтёре". Надеюсь на это», — цитирует Луческу «Чемпионат».

Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/17. Тогда команда заняла третье место. 0