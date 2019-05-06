«Ливерпуль» — «Барселона»: где и когда смотреть онлайн матча Лиги чемпионов

Великолепная битва ожидается на стадионе «Энфилд». Там местныйпопытается ответить за обидное поражение каталонской. Этот полуфинальный поединок состоится 7 мая. Старт в 22:00 мск.

«Ливерпуль» проиграл в первом матче со счетом 3:0, хотя начало было многообещающим. Хозяева особо не давали «Барсе» развернуться. Тем не менее 3 мяча «мерсисайдцы» все-таки пропустили, и это первое поражение для нихв плей-офф нынешнего розыгрыша ЛЧ. Футболистам Клоппа остается только полностью раскрыться и заставить гостей играть в открытый футбол. Возможно, это сработает.

«Барселона» будет очень свежей в этом матче, поскольку Вальверде дал отдохнуть всем основным футболистам. «Каталонцы» прекрасно выступают на этом турнире. Команда выиграла 4 последних поединка, причем в 3 из них забивала сопернику как минимум три раза. Да и пропускать «блауграна» не любят — в 5 играх один пропущенный мяч.

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Многие чувствуют, что в этот раз «Ливерпуль» пойдет ва-банк и попытается хотя бы одержать победу. В связи с этим букмекеры дают 2.11 на победу «красных» и 3.22 на победу «сине-гранатовых».

Представители сайта LiveSport.Ru опубликовали материал с прогнозом на матч «Ливерпуль» — «Барселона», в котором они указали два исхода с коэффициентами 1.53 и 1.60.

Такую игру не пропустит ни один европейский спортивный канал. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на каналах Матч Футбол, Матч ТВ и Футбол 1. В режиме онлайн матч также будут транслировать на сайте LiveCup.Run. 0