«Зенит» оштрафует Ивановича из-за конфликта с допинг-офицерами РУСАДА

оштрафует защитника командыза конфликт с допинг-офицерами.

Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«РУСАДА считает исчерпанным инцидент, связанный с некорректным поведением игрока "Зенита" Ивановича во время проведения тестирования. Российский футбольный союз и сам клуб уже проинформировали нас о принятых мерах. Спортсмен будет оштрафован», — сказала Пахноцкая.

Напомним, инцидент случился во время тренировки «Зенита». Иванович долго отказывался проходить допинг-тест, кричал на допинг-офицеров и пытался прогнать их из «своего туалета». После этого РУСАДА потребовало у «Зенита» наказать игрока. 0