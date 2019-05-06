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    «Зенит» оштрафует Ивановича из-за конфликта с допинг-офицерами РУСАДА

    Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    «Зенит» оштрафует защитника команды Бранислава Ивановича за конфликт с допинг-офицерами.

    Бранислав Иванович
    Бранислав Иванович

    Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

    «РУСАДА считает исчерпанным инцидент, связанный с некорректным поведением игрока "Зенита" Ивановича во время проведения тестирования. Российский футбольный союз и сам клуб уже проинформировали нас о принятых мерах. Спортсмен будет оштрафован», — сказала Пахноцкая.

    Напомним, инцидент случился во время тренировки «Зенита». Иванович долго отказывался проходить допинг-тест, кричал на допинг-офицеров и пытался прогнать их из «своего туалета». После этого РУСАДА потребовало у «Зенита» наказать игрока. 0

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