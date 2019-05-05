Шатов надеется и дальше «штамповать победы»

Полузащитник «Зенита»прокомментировал чемпионство команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Необычно встречать чемпионство в самолете. Такое со мной впервые. Всего два раза выигрывал титул, но без разницы, где это делать. Главное, что мы все верили, ждали, надеялись, работали ради этого, все счастливы. Будем праздновать, но у нас впереди еще три игры, нужно хорошо их провести.

Когда сели в самолет, знали, что "Арсенал" ведет со счетом 1:0. Нам сказали, что сообщат о результате матча. Мы сели спокойно, играли в карты, не было какого-то праздничного настроения, но после того, как капитан объявил, что Тула выиграла — 2:0, в самолете все начали прыгать. Я сначала испугался, потом радовался. Необычное чувство.

Какое чемпионство слаще — 2015 года или 2019-го? Нельзя сравнивать, все по-своему хороши. Первое, конечно, запоминается навсегда, но это тоже очень важное — для нас, для всех, для коллектива, для команды, для города, для болельщиков. Замечательное время. Мы провели замечательный отрезок. Наконец-то вернемся в Лигу чемпионов и будем дальше штамповать победы», — цитирует Шатова официальный сайт «Зенита». 0