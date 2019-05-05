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    «Краснодар» упустил победу над «Ростовом»

    «Ростов» — «Краснодар»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 27-го тура чемпионата России «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» — 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 25-й минуте в ворота ростовчан был назначен пенальти — Новосельцев придержал Спаича за футболку, а тот упал. С «точки» счет открыл Виктор Классон.

    Но на 89-й минуте Шомуродов начал атаку «Ростова», отпасовав на левый край. Ерёменко оттуда вырезал передачу в центр штрафной между двух защитников, Эльдор головой пробил точно в угол ворот.

    После 27 туров «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 47 очков. «Ростов» с 37 очками идет на седьмой позиции.

    В следующем туре команда Валерия Карпина 10 мая сыграет в гостях с «Динамо», а подопечные Мурада Мусаева днем позже встретятся с «Енисеем».

    РПЛ. 27-й тур
    «Ростов» — «Краснодар» 1:1 (0:1)
    Голы: 0:1 — 25, пенальти Классон, 1:1 — 89 ШомуродовПесьяков, Новосельцев, Хаджикадунич, Паршивлюк, Чернов, Норманн, Глебов (Калачев, «Ростов»: 68), Гацкан, Ионов (Шомуродов, 67), Попов, Еременко«Краснодар»: Сафонов, Спайич, Фьолусон, Петров, Рамирес, Газинский, Классон, Перейра (Ольссон, 83), Вандерсон (Сулейманов, 71), Мартынович, Игнатьев (Ари, 66)Предупреждения: Новосельцев (24), Глебов (67), Газинский (72), Хаджикадунич (85), Паршивлюк (90)
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