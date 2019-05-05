«Ростов» — «Краснодар»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 27-го тура чемпионата Россиина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

На 25-й минуте в ворота ростовчан был назначен пенальти — Новосельцев придержал Спаича за футболку, а тот упал. С «точки» счет открыл Виктор Классон.

Но на 89-й минуте Шомуродов начал атаку «Ростова», отпасовав на левый край. Ерёменко оттуда вырезал передачу в центр штрафной между двух защитников, Эльдор головой пробил точно в угол ворот.

После 27 туров «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 47 очков. «Ростов» с 37 очками идет на седьмой позиции.

В следующем туре команда Валерия Карпина 10 мая сыграет в гостях с «Динамо», а подопечные Мурада Мусаева днем позже встретятся с «Енисеем».