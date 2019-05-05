«Ростов» и «Краснодар» объявили составы на южное дерби

объявили составы на матч 27-го тура чемпионата России.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Новосельцев, Хаджикадунич, Чернов, Глебов, Гацкан, Еременко, Норман, Попов, Ионов.

Запасные: Абаев, Калачев, Сигурдарсон, Шомуродов, Зайнутдинов, Плиев, Щадин

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Фьолусон, Рамирес, Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон, Игнатьев

Запасные: Крицюк, Ещенко, Стоцкий, Каборе, Олссон, Уткин, Сулейманов, Ари. .

Начало встречи — в 19:00 мск. Главный арбитр — Василий Казарцев.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0