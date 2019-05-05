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    «Реал Мадрид» — «Вильярреал»: онлайн-трансляция начнется в 17:15

    Реал Мадрид — Вильярреал (05.05.2019). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Примера Футбол Испании Реал Мадрид Вильярреал Календарь Примеры
    В 17:15 в Примере начнётся матч «Реал Мадрид» — «Вильярреал».

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    Последний матч между собой: «Вильярреал» — «Реал Мадрид» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Реал Мадрид» — «Вильярреал». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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