Мусаев: Должны были забивать «Ростову» второй мяч и доводить игру до победы

Главный тренер «Краснодара»заявил, что его команда потеряла концентрацию в эпизоде с пропущенным на 89-й минуте голом в матче 27-го тура чемпионата России с(1:1).

«Недоработали в нескольких эпизодах. И получили ту атаку, к которой готовились — знали, что они так делают. Потеря концентрации.

Нет одного виноватого — все недоработали понемножку. Мы провели хороший матч, должны были забивать второй мяч и доводить игру до победы.

У Ари был момент. Сулейманов хорошо отрабатывал в обороне. Вандерсон устал и не всегда возвращался назад. Перейра тоже устал.

Эта ничья. Что есть, то есть. Мы остались третьими, можно было сделать небольшой отрыв. Тут играть всем тяжело.

Но еще есть три игры. Надо отдохнуть и готовиться к следующим матчам», — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Мусаев. 0