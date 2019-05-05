Медведев: «Зенит» будет усиливаться точечно

Президентрассказал о том, как клуб будет усиливаться перед следующим сезоном.

«Вот смотрите: зимой мы очень хорошо усилились. Все три наших новичка не только стали игроками основного состава, но и сыграли на своих позициях очень важную, ключевую роль. И Азмун, и Барриос, и Ракицкий. Есть целевой подход, точечный, и мне кажется, его нужно продолжать. А не подходить к этому вопросу огульно», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

У нас бюджет уже сформирован. Исходя из этого бюджета мы будем действовать и дальше. Один мудрый человек, не помню, кто конкретно, сказал: «Есть много игроков, которые любят выигрывать, их не сложно найти. Сложно найти тех, кто ненавидит проигрывать».

Вот у нас в команде сейчас эта тема, что мы ненавидим проигрывать, стала не просто красивым лозунгом, она стала руководить действиями игроков и тренеров. Вот таких футболистов мы хотим видеть в нашей команде в будущем«, — также отметил президент "Зенита".

Напомним, "Зенит" досрочно стал чемпионом России. 0