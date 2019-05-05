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    «Уфа» ушла от поражения в матче с «Крыльями»

    «Крылья Советов» — «Уфа»: счет матча — 1:1, обзор голов

    РПЛ Футбол России Крылья Советов Уфа Календарь РПЛ
    В рамках 27-го тура Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» принимали «Уфу».

    «Крылья Советов» — «Уфа»
    «Крылья Советов» — «Уфа»

    Встреча завершилась вничью — 1:1.

    Хозяева вышли вперед на 12-й минуте матча — Артем Тимофеев мощно пробил под штангу.

    «Уфе» удалось отыграться на третьей компенсированной ко второму тайму минуте — стандарт у ворот «Крыльев» завершился точным ударом Йонуца Неделчяру под перекладину.

    «Крылья Советов» набрали 28 очков и занимают в таблице РПЛ тринадцатое место. У «Уфы» — 26 очков и четырнадцатая позиция.

    РПЛ. 27-й тур
    «Крылья Советов» (Самара) — «Уфа» — 1:1 (1:0)
    Голы: Тимофеев, 12 (1:0). Неделчару, 90+3 (1:1)«Крылья Советов»: Рыжиков, Зотов, Самарджич, Рохель, Полуяхтов, Зиньковский, Шишкин (Антон, 90+1), Тимофеев, Самедов (Вучичевич, 34), Ткачук, Корниленко (Яковлев, 16)«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Никитин, Йокич, Неделчару, Круговой, Карп, Сысуев (Алиев, 76), Ванек (Бизяк, 76), Вомбергар, Игбун (Тилль, 67)Предупреждения: Тимофеев, 20. Неделчару, 41. Самарджич, 81
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