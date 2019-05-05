Хохлов: Сегодня у ЦСКА стандарты пошли, у нас нет

Главный тренер «Динамо»подвел итоги ничьей с ЦСКА (2:2) в гостевом матче 27-го тура российской премьер-лиги.

«Живая игра получилась для зрителей, но не устраивающий ни одну команду результат. Разбором игры займемся не сейчас.

Показалось, что у "Динамо" сегодня что ни стандарт у своих ворот, то опасный момент? Вам не показалось. Это индивидуальные ошибки.

Стандартные положения — доля секунды, кто-то кого-то опередил, раньше стартанул, перевисел. В Уфе мы забили дважды, сегодня дважды пропустили. Обидно. Значит, тут нас переиграли.

Меня уже спросили, держал ли Марков персонально Нисимуру. У нас никто никого не держит при подачах с фланга. Как и у большинства команд.

Не могу сказать об индивидуальных ошибках. Сегодня у ЦСКА стандарты пошли, у нас нет», — цитирует Хохлова Sport24.ru. 0