Карпин: Пенальти? Можно пять таких ставить в каждой игре

Главный тренер «Ростова»подвел итоги матча 27-го тура чемпионата России против(1:1).

«Единоборства не проигрывали, была нервозность, после отборов сразу теряли мяч, часто били своих игроков, надеюсь, что это из-за большого желания.

Во втором тайме успокоились, пытались играть в футбол. Шомуродов добавил в игре — это и требуется от новых игроков, которые выходят со скамейки запасных.

Сигурдарссон? Попов устал совсем, хотели оказывать большее давление на защитников . Пенальти? Можно пять таких ставить в каждой игре», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер». 0