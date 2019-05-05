СМИ: РУСАДА требует наказать Ивановича за «бунт» во время сдачи допинг-теста

РУСАДА потребовало отнаказать сербского защитника командыза неподобающее поведение во время сдачи допинг-теста.

Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Отмечается, что Иванович «практически устроил бунт» во время сдачи допинг-теста 23 апреля на тренировке команды перед игрой с «Динамо».

Иванович, в отличие от остальных, выбранных для прохождения допинг-теста игроков, доставил проблемы допинг-офицерам. По словам сотрудников РУСАДА, защитник долго отказывался проходить тест, кричал на допинг-офицеров и пытался прогнать их из «своего туалета». Все это длилось более часа.

РУСАДА требует от «Зенита» отчитаться о наказании игрока.

Напомним, матч «Зенит» — «Динамо» состоялся 24 апреля и завершился победой питерцев со счетом 2:0. 0