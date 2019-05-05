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    «Хаддерсфилд Таун» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Хаддерсфилд Таун — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.05.2019)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Хаддерсфилд Таун Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
    В 16:00 в АПЛ начнётся матч «Хаддерсфилд Таун» — «Манчестер Юнайтед».

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    Составы команд:

    «Хаддерсфилд Таун»: Йонас Лоссль, Теренс Конголо, Джонатан Хогг, Жуниньо Бакуна, Аарон Муй, Крис Лёв, Карлан Ахирни-Грант, Исаак Мбенза, Алекс Притчард, Кристофер Шиндлер, Эрик Дурм.

    «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Victor Lindelof, Фил Джонс, Поль Погба, Алексис Санчес, Хуан Мата, Маркус Рашфорд, Эшли Янг, Люк Шоу, Неманья Матич, Скотт МакТоминай.

    Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Хаддерсфилд Таун» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2. 0

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