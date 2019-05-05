Хаддерсфилд Таун — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.05.2019)

Составы команд:
«Хаддерсфилд Таун»: Йонас Лоссль, Теренс Конголо, Джонатан Хогг, Жуниньо Бакуна, Аарон Муй, Крис Лёв, Карлан Ахирни-Грант, Исаак Мбенза, Алекс Притчард, Кристофер Шиндлер, Эрик Дурм.
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Victor Lindelof, Фил Джонс, Поль Погба, Алексис Санчес, Хуан Мата, Маркус Рашфорд, Эшли Янг, Люк Шоу, Неманья Матич, Скотт МакТоминай.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Хаддерсфилд Таун» 3:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2. 0