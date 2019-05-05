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    Гончаренко: По моментам ЦСКА был ближе к победе

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Динамо» (2:2) в домашнем матче 27-го тура российской премьер-лиги.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Когда пропускаешь два гола, сложно рассчитывать на победу. И дома, и на выезде.

    Поэтому статистика пропущенных мячей выглядит критично. Допускаем ошибки, быстрые атаки пропускаем. Надо понять, как это все исправить.

    В атаке тратим много сил, чтобы исправить ситуацию. Моментами что-то получается, как в сегодняшней игре. Наверное, по моментам даже были ближе к победе. Не хватило хладнокровия.

    Нерационально мы действуем. Когда надо придержать мяч, отдаем, когда надо атаковать, сохраняем. Уже неплохо, что отыгрались.

    Если бы ни отыгрались после стольких моментов, в это было бы совсем сложно поверить», — приводит слова Гончаренко Sport24.ru.

    После 27 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 45 очков. «Динамо» с 30 баллами идет на 12-й позиции. 0

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