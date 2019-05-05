Чалов и Ахметов — в основе ЦСКА на матч с «Динамо»

Ильзат Ахметов
ЦСКА
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Магнуссон, Бекао, Васин, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Бийол, Чалов.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Эрнандес, Ефремов, Сигурдссон, Н'Диайе, Нисимура, Щенников, Тикнизян, Жиронкин, Марадишвили.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Теттех, Кардозу, Луценко, Панченко.
Запасные: Лещук, Рыков, Хольмен, Грулёв, Соу, Москвичев, Рауш, Черных, Марков.
Матч начнется в 16:30 мск.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0