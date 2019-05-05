ЦСКА — «Динамо»: счет матча 2:2, обзор голов

Московскийна своем поле сыграл вничью со столичным(2:2) в матче 27-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 28-й минуте открыли армейцы. Обляков от угла поля навесил в центр штрафной, откуда Яка Бийол головой вколотил мяч в ближний угол ворот.

На 35-й минуте «Динамо» отыгралось. Козлов через простой вынос запустил мяч на другую половину поля, Кардозу проскочил между двух защитников, протолкнул головой мяч себе на ход и уже из пределов штрафной пробил в угол ворот.

Спустя восемь минут бело-голубые вышли вперед. Жоаозиньо от правого угла штрафной исполнил мягкий навес к вратарской, Панченко головой слегка дотронулся мяча, но этого хватило для взятия ворот.

ЦСКА ушел от поражения на 85-й минуте. Обляков со стандарта сделал подачу в штрафную, Нисимура выиграл верховую борьбу и головой подрезал мяч в ворота.

После 27 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 45 очков. «Динамо» с 30 баллами идет на 12-й позиции.

В следующем туре армейцы 12 мая в гостях сыграют с «Зенитом», а «Динамо» 10 мая примет дома «Ростов».