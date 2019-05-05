ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппЧемпионство близко. Сможет ли Клопп повторить в «Ливерпуле» свой успех с «Боруссией»?
  • 18:28
    • ЦСКА потерял два очка в московском дерби
  • 18:27
    • «МЮ» не сумел обыграть «Хаддерсфилд» и лишился шансов на ЛЧ
  • 19:16
    • «Реал» обыграль «Вильярреал», Мариано оформил дубль
  • 18:41
    • «Аталанта» обыграла «Лацио» в Риме
  • 18:02
    • «Челси» разгромил «Уотфорд»
    Все новости спорта

    ЦСКА потерял два очка в московском дерби

    ЦСКА — «Динамо»: счет матча 2:2, обзор голов

    РПЛ Футбол России ЦСКА Динамо Календарь РПЛ
    Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью со столичным «Динамо» (2:2) в матче 27-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 28-й минуте открыли армейцы. Обляков от угла поля навесил в центр штрафной, откуда Яка Бийол головой вколотил мяч в ближний угол ворот.

    На 35-й минуте «Динамо» отыгралось. Козлов через простой вынос запустил мяч на другую половину поля, Кардозу проскочил между двух защитников, протолкнул головой мяч себе на ход и уже из пределов штрафной пробил в угол ворот.

    Спустя восемь минут бело-голубые вышли вперед. Жоаозиньо от правого угла штрафной исполнил мягкий навес к вратарской, Панченко головой слегка дотронулся мяча, но этого хватило для взятия ворот.

    ЦСКА ушел от поражения на 85-й минуте. Обляков со стандарта сделал подачу в штрафную, Нисимура выиграл верховую борьбу и головой подрезал мяч в ворота.

    После 27 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 45 очков. «Динамо» с 30 баллами идет на 12-й позиции.

    В следующем туре армейцы 12 мая в гостях сыграют с «Зенитом», а «Динамо» 10 мая примет дома «Ростов».

    РПЛ. 27-й тур
    ЦСКА — «Динамо» — 2:2 (1:2)
    Голы: 1:0 — 28 Бийол, 1:1 — 35 Мигел Кардозу, 1:2 — 43 Панченко, 2:2 — 85 НисимураЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин (Ефремов, 84), Родриго Бекао, Щенников (Эрнандес, 64), Ахметов, Обляков, Бистрович (Нисимура, 79), Бийол, Магнуссон, Чалов«Динамо»: Шунин, Шуньич, Козлов, Морозов, Евгеньев, Мигел Кардозу, Тетте, Юсупов, Жоаозиньо, Панченко (Марков, 85), Луценко (Соу, 71)Предупреждения: Мигел Кардозу (32), Магнуссон (65), Родриго Бекао (88), Евгеньев (89)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Без лоска и шика: прагматичное чемпионство «Зенита»
  • 02:33
    •
  • Прогноз
  • «Ростов» — «Краснодар»
  • 1.85
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится южное дерби?
  • «Ростов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Россия обязана побеждать Чехию в последнем матче Евротура
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Вернется ли «Рома» на четвертое место?
  • «Дженоа» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Тоттенхэм» Футбол АПЛ. Победы «Ливерпуля» и «Челси», «Тоттенхэм» уступил «Борнмуту», «МЮ» лишился шансов на ЛЧПодробности матчей 37-го тура английской Премьер-лиги 18:280
  • 14:55
    • СМИ: РУСАДА требует наказать Ивановича за «бунт» во время сдачи допинг-теста
  • 18:19
    • «Ростов» и «Краснодар» объявили составы на южное дерби
  • 15:44
    • Медведев: «Зенит» будет усиливаться точечно
    Футболисты «Зенита» Футбол РПЛ. «Зенит» стал чемпионом, «Локо» уступил «Арсеналу», «Спартак» выиграл у «Урала»Подробности матчей 27-го тура российской Премьер-лиги 16:080
  • Экспресс дня

  • «Реал» продолжит отбывать номер
  • 5.16
    •
  • 19:36
    • Хохлов: Сегодня у ЦСКА стандарты пошли, у нас нет
  • 18:55
    • «Химки» обыграли «Астану» в первом матче плей-офф
  • 18:52
    • «Монпелье» ушел от поражения в матче с «Амьеном»
    «Бостон» — «Коламбус» Хоккей НХЛ. Победные дубли Пастрняка и ГертлаРезультаты матчей плей-офф НХЛ 5 мая 08:220
  • 15:09
    • «Хетафе» обыграл «Жирону» и увеличил отрыв от «Севильи»
  • 14:38
    • Анчелотти: «Наполи» следит за Лосано и Триппьером
  • 12:49
    • Рибери решил не продлевать контракт с «Баварией»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие