Челси — Уотфорд. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.05.2019)

Составы команд:
«Челси»: Кепа Аррисабалага, Маркос Алонсо, Жоржиньо, N'Golo Kante, Гонсало Игуаин, Эден Азар, Педро Родригес, Матео Ковачич, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Давид Луис.
«Уотфорд»: Эдриан Мариаппа, Жерар Деулофеу, Трой Дини, Натаниэл Чалоба, Крэйг Кэткарт, Abdoulaye Doucoure, Уилл Хьюз, Кико Фемения, Хосе Холебас, Бен Фостер, Роберто Перейра.
Предыдущий матч соперников: «Уотфорд» — «Челси» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 4:1. 0