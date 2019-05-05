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    Кэхилл покинет «Челси» по окончании сезона

    Челси Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Защитник Гари Кэхилл объявил об уходе из «Челси» по окончании текущего сезона.

    Гари Кэхилл
    Гари Кэхилл

    33-летний футболист выступает за лондонцев с 2012 года. В составе команды он дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

    «Люди говорят, что моя карьера подходит к концу, но для меня это не так. Я на 100 процентов уверен, что смогу легко отыграть три или четыре года.

    Я покидаю "Челси". Я благодарен всем игрокам, сотрудникам клуба и болельщикам. Я ухожу с высоко поднятой головой», — цитирует Кэхилла The Telegraph.

    В общей сложности Кэхилл провел за «Челси» 289 матчей во всех турнирах и забил 25 голов. 0

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