Кэхилл покинет «Челси» по окончании сезона

Защитникобъявил об уходе из «Челси» по окончании текущего сезона.

33-летний футболист выступает за лондонцев с 2012 года. В составе команды он дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

«Люди говорят, что моя карьера подходит к концу, но для меня это не так. Я на 100 процентов уверен, что смогу легко отыграть три или четыре года.

Я покидаю "Челси". Я благодарен всем игрокам, сотрудникам клуба и болельщикам. Я ухожу с высоко поднятой головой», — цитирует Кэхилла The Telegraph.

В общей сложности Кэхилл провел за «Челси» 289 матчей во всех турнирах и забил 25 голов. 0