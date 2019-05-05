Бийол: ЦСКА попробует испортить «Зениту» праздник

Полузащитник ЦСКАподелился впечатлениями после матча 27-го тура с(2:2).

«Конечно, мы потеряли два очка. Очень важных очка в рамках борьбы за место в Лиге чемпионов, так что мы точно не можем быть довольны результатом.

Пока мы будем иметь математические шансы попасть в Лигу, мы будем бороться. "Краснодар" тоже сегодня имеет тяжелый матч с "Ростовом".

Разумеется, нам остается выиграть все оставшиеся матчи и рассчитывать, что соперники будут ошибаться. Посмотрим, что будет

Испортить праздник "Зениту" в следующем туре? Конечно, мы попробуем победить. Понятно, что "Зенит" будет играть на 100 процентов, потому что это будет их первый матч в ранге чемпиона.

Но и нам очки нужны, поэтому наш настрой будет не меньшим», — приводит слова Бийола «Спорт-Экспресс». 0