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    Чемпионство «Зенита» принесло «Боке» дополнительный миллион евро

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    Чемпионство петербургского «Зенита» сыграло на руку аргентинскому клубу «Бока Хуниорс», сообщает TyC Sports.

    Вильмар Барриос
    Вильмар Барриос

    Аргентинский клуб получит от «сине-бело-голубых» бонус в размере одного миллиона евро по условиям трансфера полузащитника Вильмара Барриоса.

    Колумбийский хавбек перешел в «Зенит» зимой примерно за 15 миллионов евро. В соглашении между клубами было прописано: если петербургский клуб станет чемпионом, то заплатит бонус в один миллион евро.

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