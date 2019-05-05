Чемпионство «Зенита» принесло «Боке» дополнительный миллион евро

Чемпионство петербургского «Зенита» сыграло на руку аргентинскому клубу «Бока Хуниорс», сообщает TyC Sports.

Аргентинский клуб получит от «сине-бело-голубых» бонус в размере одного миллиона евро по условиям трансфера полузащитника Вильмара Барриоса.

Колумбийский хавбек перешел в «Зенит» зимой примерно за 15 миллионов евро. В соглашении между клубами было прописано: если петербургский клуб станет чемпионом, то заплатит бонус в один миллион евро.

Кроме того, 500 тысяч евро получит от «Зенита» другой аргентинский клуб — «Индепендьенте», продавший «сине-бело-голубым» Эмилиано Ригони. 0