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    «Астон Вилла» — «Норвич Сити»: онлайн-трансляция начнется в 14:30

    Астон Вилла — Норвич Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (05.05.2019)

    Футбол Англии Астон Вилла Норвич
    В 14:30 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Астон Вилла» — «Норвич Сити».

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    Последний матч между собой: «Норвич Сити» — «Астон Вилла» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Норвич Сити»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Астон Вилла» — «Норвич Сити». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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