Арсенал — Брайтон энд Хоув Альбион. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.05.2019)

Составы команд:
«Арсенал»: Sokratis, Генрих Мхитарян, Александр Ляказетт, Месут Озил, Лукас Торрейра, Штефан Лихтштайнер, Пьер-Эмерик Обамеянг, Начо Монреаль, Бернд Лено, Шкодран Мустафи, Гранит Джака.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Bruno, Шейн Даффи, Льюис Данк, Дэйл Стивенс, Ив Биссума, Паскаль Гросс, Алиреза Джаханбакш, Гленн Мюррей, Соломон Марч, Бернардо.
Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Брайтон энд Хоув Альбион» со счетом 0:1. 0