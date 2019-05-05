ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дивок ОригиПеп, слово за тобой. «Ливерпуль» остался в чемпионской гонке
  • 18:01
    • «Челси» разгромил «Уотфорд»
  • 16:23
    • «Зенит» сделал предложение по трансферу хавбека «Фенербахче»
  • 16:05
    • «Уфа» ушла от поражения в матче с «Крыльями»
  • 15:28
    • Чалов и Ахметов — в основе ЦСКА на матч с «Динамо»
  • 14:55
    • СМИ: РУСАДА требует наказать Ивановича за «бунт» во время сдачи допинг-теста
    Все новости спорта

    «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Арсенал — Брайтон энд Хоув Альбион. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.05.2019)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ
    В 18:30 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

  • 5000
    • Бонус за регистрациюИграть!

    Составы команд:

    «Арсенал»: Sokratis, Генрих Мхитарян, Александр Ляказетт, Месут Озил, Лукас Торрейра, Штефан Лихтштайнер, Пьер-Эмерик Обамеянг, Начо Монреаль, Бернд Лено, Шкодран Мустафи, Гранит Джака.

    «Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Bruno, Шейн Даффи, Льюис Данк, Дэйл Стивенс, Ив Биссума, Паскаль Гросс, Алиреза Джаханбакш, Гленн Мюррей, Соломон Марч, Бернардо.

    Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Брайтон энд Хоув Альбион» со счетом 0:1. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Тоттенхэм» разваливается физически и морально
  • 03:24
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» — «Брайтон»
  • 1.71
  • Сегодня в 18:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернется ли «Реал» на победный путь?
  • «Реал» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • Прервется ли удачная серия «Сент-Этьена» в Лиге 1?
  • «Монако» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Прервет ли «Арсенал» серию неудач в АПЛ?
  • «Арсенал» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Бостон» — «Коламбус» Хоккей НХЛ. Победные дубли Пастрняка и ГертлаРезультаты матчей плей-офф НХЛ 5 мая 08:220
  • 12:17
    • Кэхилл покинет «Челси» по окончании сезона
  • 12:03
    • Стали известны сочетания звеньев сборной России на матч с Чехией
  • 15:44
    • Медведев: «Зенит» будет усиливаться точечно
    Фернандо Футбол Фернандо забил лучший гол сезона и спас «Спартак»Реакция спортивных СМИ на непростую победу красно-белых в Екатеринбурге 01:060
  • Экспресс дня

  • «Реал» продолжит отбывать номер
  • 5.16
    •
  • 15:09
    • «Хетафе» обыграл «Жирону» и увеличил отрыв от «Севильи»
  • 14:38
    • Анчелотти: «Наполи» следит за Лосано и Триппьером
  • 13:30
    • УЕФА назначил арбитров на ответный матч «Ливерпуля» и «Барселоны»
    Карим Бензема Футбол Примера. «Эспаньол» разгромил «Атлетико», «Барса» уступила «Сельте», «Реал» сыграет с «Вильярреалом»Обзор матчей 36-го тура чемпионата Испании по футболу 15:170
  • 08:47
    • Сауль Альварес победил Джейкобса в объединительном бою
  • 08:35
    • Салах может сыграть с «Барселоной», Фирмино — нет
  • 08:09
    • «Хьюстон» в овертайме вырвал победу у «Голден Стэйт»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие