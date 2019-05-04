Вулверхэмптон — Фулхэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.05.2019)

Составы команд:
«Вулверхэмптон»: Мэтт Доэрти, Райан Беннетт, Рубен Невеш, Рауль Хименес, Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Диогу Жота, Jonny Castro, Жоау Моутинью, Леандер Дендонкер.
«Фулхэм»: Райан Сесеньон, Калум Чемберс, Александр Митрович, Томас Кейрни, Райан Бабель, Тим Рим, Максим Ле Маршан, Сайрус Кристи, Джо Брайан, Серхио Рико, Андре Замбо Ангисса.
Предыдущий матч соперников: «Фулхэм» — «Вулверхэмптон» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Фулхэм» со счетом 2:3. 0