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    «Вольфсбург» — «Нюрнберг»: онлайн-трансляция начнется в 16:30

    Вольфсбург — Нюрнберг (04.05.2019). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Бундеслига Футбол Германии Вольфсбург Нюрнберг Календарь Бундеслиги
    В 16:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч «Вольфсбург» — «Нюрнберг».

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    Последний матч между собой: «Нюрнберг» — «Вольфсбург» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Вольфсбург» — «Нюрнберг». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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