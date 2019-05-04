Вест Хэм — Саутгемптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.05.2019)

Составы команд:
«Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Фабиан Бальбуэна, Марко Арнаутович, Мануэль Лансини, Педро Обьянг, Марк Ноубл, Исса Диоп, Райан Фредерикс, Артур Масуаку, Майкл Антонио, Грэйди Диангана.
«Саутгемптон»: Джек Стивенс, Шейн Патрик Лонг, Дэнни Ингс, Мохамед Эльюнуссип, Стюарт Армстронг, Марио Лемина, Райан Бертранд, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Ян Беднарек, Янн Валери, Фрейзер Форстер.
Предыдущий матч соперников: «Саутгемптон» — «Вест Хэм» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вест Хэм» со счетом 2:1. 0