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    Зе Луиш и Фернандо — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»

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    Объявлены стартовые составы на матч 27-го тура российской Премьер-лиги между екатеринбургским «Уралом» и московским «Спартаком».

    Зе Луиш
    Зе Луиш

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Погребняк.

    Запасные: Баклов, Данцев, Шанбиев, Динга, Ароян, Фидлер, Бавин, Катрич, Емельянов, Араторе, Панюков, Ильин.

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Ломовицкий, Фернандо, Зе Луиш.

    Запасные: Терёшкин, Поплевченков, Комбаров, Мамин, Глушаков, Ташаев, Игнатов, Ханни, Умяров, Глушенков, Мелкадзе.

    Поединок «Урал» — «Спартак» пройдет на «Екатеринбург-Арене» сегодня, 4 мая. Начало игры — 14:00 по мск.

    «Спартак» с 40 очками расположился на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (33 балла) — на 11-й позиции. 0

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