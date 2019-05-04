Зе Луиш и Фернандо — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Погребняк.
Запасные: Баклов, Данцев, Шанбиев, Динга, Ароян, Фидлер, Бавин, Катрич, Емельянов, Араторе, Панюков, Ильин.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Ломовицкий, Фернандо, Зе Луиш.
Запасные: Терёшкин, Поплевченков, Комбаров, Мамин, Глушаков, Ташаев, Игнатов, Ханни, Умяров, Глушенков, Мелкадзе.
Поединок «Урал» — «Спартак» пройдет на «Екатеринбург-Арене» сегодня, 4 мая. Начало игры — 14:00 по мск.
«Спартак» с 40 очками расположился на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (33 балла) — на 11-й позиции. 0