«Урал» — «Спартак»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 27-го тура российской Премьер-лигина выезде одолел— 1:0.

Первый опасный момент на 28-й минуте создали «красно-белые», когда после удара Айртона из-за пределов штрафной площади мяч угодил в перекладину.

«Шмели» могли забить на последней минуте первого тайма. Николай Димитров от лицевой линии выполнил передачу на Отмана Эль-Кабира, тот пробил по пустым воротам, но на пути мяча оказался Андрей Ещенко.

На 59-й минуте вновь близок к голу был «Спартак». Георгий Джикия сделал заброс за спины защитников, Александр Ташаев под углом выскочил на ворота, но пробил в Ярослава Годзюра, а Зе Луишу и Мельгарехо не позволили сыграть на добивании.

Хозяева ответили моментом на 78-й минуте. Эль-Кабир развернулся на фланге и навесил на дальнюю штангу, а Марко Араторе из убойной позиции не попал в пустой угол ворот.

Еще спустя четыре минуты гости все-таки добились своего. Фернандо подкараулил отскок возле штрафной, первым касанием принял мяч на грудь, а вторым пробил точно в верхний угол.

В оставшееся время подопечные Олега Кононова удержали минимальный перевес.

РПЛ. 27-й тур «Урал» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 0:1 (0:0) Гол: Фернандо, 82«Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков, Меркулов, Димитров (Араторе, 59), Бумаль, Бикфалви, Егорычев (Ильин, 85), Эль-Кабир, Погребняк (Панюков, 76)«Спартак»: Максименко, Ещенко, Гапонов, Джикия, Айртон, Зобнин, Гулиев (Игнатов, 89), Фернандо, Мельгарехо (Глушенков, 66), Зе Луиш, Ломовицкий (Ташаев, 46)Предупреждения: Бумаль, 57. Ещенко, 57. Гулиев, 64. Егорычев, 67

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает пятое место (40 очков), а «Урал» — 11-е (33 очка). 0