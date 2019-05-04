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    Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»

    «Урал» — «Спартак»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 27-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на выезде одолел «Урал» — 1:0.

    Фернандо
    Фернандо

    Первый опасный момент на 28-й минуте создали «красно-белые», когда после удара Айртона из-за пределов штрафной площади мяч угодил в перекладину.

    «Шмели» могли забить на последней минуте первого тайма. Николай Димитров от лицевой линии выполнил передачу на Отмана Эль-Кабира, тот пробил по пустым воротам, но на пути мяча оказался Андрей Ещенко.

    На 59-й минуте вновь близок к голу был «Спартак». Георгий Джикия сделал заброс за спины защитников, Александр Ташаев под углом выскочил на ворота, но пробил в Ярослава Годзюра, а Зе Луишу и Мельгарехо не позволили сыграть на добивании.

    Хозяева ответили моментом на 78-й минуте. Эль-Кабир развернулся на фланге и навесил на дальнюю штангу, а Марко Араторе из убойной позиции не попал в пустой угол ворот.

    Еще спустя четыре минуты гости все-таки добились своего. Фернандо подкараулил отскок возле штрафной, первым касанием принял мяч на грудь, а вторым пробил точно в верхний угол.

    В оставшееся время подопечные Олега Кононова удержали минимальный перевес.

    РПЛ. 27-й тур
    «Урал» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 0:1 (0:0)
    Гол: Фернандо, 82«Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков, Меркулов, Димитров (Араторе, 59), Бумаль, Бикфалви, Егорычев (Ильин, 85), Эль-Кабир, Погребняк (Панюков, 76)«Спартак»: Максименко, Ещенко, Гапонов, Джикия, Айртон, Зобнин, Гулиев (Игнатов, 89), Фернандо, Мельгарехо (Глушенков, 66), Зе Луиш, Ломовицкий (Ташаев, 46)Предупреждения: Бумаль, 57. Ещенко, 57. Гулиев, 64. Егорычев, 67

    В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает пятое место (40 очков), а «Урал» — 11-е (33 очка). 0

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