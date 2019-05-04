«Урал» — «Спартак»: счет матча 0:1, обзор гола

Первый опасный момент на 28-й минуте создали «красно-белые», когда после удара Айртона из-за пределов штрафной площади мяч угодил в перекладину.
«Шмели» могли забить на последней минуте первого тайма. Николай Димитров от лицевой линии выполнил передачу на Отмана Эль-Кабира, тот пробил по пустым воротам, но на пути мяча оказался Андрей Ещенко.
На 59-й минуте вновь близок к голу был «Спартак». Георгий Джикия сделал заброс за спины защитников, Александр Ташаев под углом выскочил на ворота, но пробил в Ярослава Годзюра, а Зе Луишу и Мельгарехо не позволили сыграть на добивании.
Хозяева ответили моментом на 78-й минуте. Эль-Кабир развернулся на фланге и навесил на дальнюю штангу, а Марко Араторе из убойной позиции не попал в пустой угол ворот.
Еще спустя четыре минуты гости все-таки добились своего. Фернандо подкараулил отскок возле штрафной, первым касанием принял мяч на грудь, а вторым пробил точно в верхний угол.
В оставшееся время подопечные Олега Кононова удержали минимальный перевес.
В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает пятое место (40 очков), а «Урал» — 11-е (33 очка). 0