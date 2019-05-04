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    Семак: Когда до цели рукой подать, любой команде тяжело себя перешагнуть

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Ахматом» в матче 27-го тура РПЛ (1:1).

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Во втором тайме у нас было два чистых выхода один в один. Забей мы их, победили бы.

    Сложная, тяжелая игра. Ошибались больше обычного, особенно в обороне. Радует, что переломили непростой ход матча. Могли увезти три очка, но чтобы выигрывать, надо забивать больше.

    Очень много эмоций потратили. Когда до цели рукой подать, любой команде тяжело себя перешагнуть. Идем дальше, одно очко набрали, готовимся к следующей игре.

    Особых претензий к ребятам нет, двигаемся дальше», — сказал Семак в эфире «Матч премьер». 0

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