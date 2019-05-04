«Ростов» — «Краснодар»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата России

В российской Премьер-лиге стартовал 27 тур, поэтому в воскресенье ожидается матч между двумя претендентами на еврокубки —. Место проведения — «Ростов Арена». Начало в 19:00 мск.

У «Ростова» еще остались шансы на еврокубки, однако все будет зависеть от того, как команда выступит во всех оставшихся матчах РФПЛ, а также как поведут себя конкуренты. Пока что «желто-синие» на 8 месте, а в активе 36 очков. В случае победы «Спартака» (5 позиция) отставание составит 7 баллов.

«Краснодар» претендует на Лигу чемпионов. «Быки» могут сохранить за собой 4 строчку лишь в случае победы. Если гости сыграют вничью, то идущий сзади «ЦСКА» сравняется с ними по очкам, хотя разница мячей все-таки лучше у «краснодарцев». Они как раз выиграли у «армейцев» в прошлом туре со счетом 2:0. Наверняка «горожане» хотят продлить успешную серию.

Календарь и таблица РПЛ

Коэффициенты, которые даются на победу одной и другой команды, имеют не такой большой разрыв. 3.40 предлагают на успех «Ростова» и 2.26 — на «Краснодар».

Два варианта для ставки предложили прогнозисты сайта LiveSport.Ru. В прогнозе на матч «Ростов» — «Краснодар» они указали исходы с коэффами 1.85 и 1.90.

В прямом эфире поединок покажут по каналу Матч! Премьер. Кроме этого, трансляцию встречи проведут на LiveCup.Run. 0