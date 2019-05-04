Рахимов: Нужно было доводить матч с «Зенитом» до победы

Главный тренер «Ахмата»считает закономерной ничью с(1:1) в 27-м туре чемпионата России.

Грозненская команда пропустила на 86-й минуте встречи.

«Как настроение? Жить можно. Конечно, могло быть лучше. Не знаю, почему в последние десять минут мы стали так непонятно играть.

Хотя 80 минут играли неплохо, не допускали моментов. А потом заиграли так, что за спиной возникали моменты. Если в совокупности смотреть, результат справедливый.

Считаю, если ты ведешь 80 минут и играешь в организованный футбол, создаешь моменты, нужно такие матчи доводить до победы.

Но вот как раз то, о чем я говорил: не хватает исполнительского мастерства для завершения атак. Поэтому результат закономерен», — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Рахимов. 0