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    Парфенов: «Спартак» свой шанс использовал, а мы — нет

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    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился мнением о матче против «Спартака» (0:1) в 27-м туре чемпионата России.

    Дмитрий Парфенов
    Дмитрий Парфенов

    «Матч получился интересным, обе команды шли в атаку и создали много моментов. "Спартак" свой шанс использовал, а мы — нет.

    Наверное, ни с одним соперником мы не создавали столько моментов. В концовке не хватило нам того, за счет чего выиграл "Спартак".

    Что с Димитровым? Мышечная травма. Пока не могу сказать большего о травме», — сказал Парфенов в эфире «Матч Премьер».

    После этого матча «Урал» с 33 очками занимает 11-е место турнирной таблицы РПЛ. Команда Олега Кононова набрала 43 очка и находится на 5-м месте. 0

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