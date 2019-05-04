Парфенов: «Спартак» свой шанс использовал, а мы — нет

Главный тренер «Урала»поделился мнением о матче против «Спартака» (0:1) в 27-м туре чемпионата России.

«Матч получился интересным, обе команды шли в атаку и создали много моментов. "Спартак" свой шанс использовал, а мы — нет.

Наверное, ни с одним соперником мы не создавали столько моментов. В концовке не хватило нам того, за счет чего выиграл "Спартак".

Что с Димитровым? Мышечная травма. Пока не могу сказать большего о травме», — сказал Парфенов в эфире «Матч Премьер».

После этого матча «Урал» с 33 очками занимает 11-е место турнирной таблицы РПЛ. Команда Олега Кононова набрала 43 очка и находится на 5-м месте. 0