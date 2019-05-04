«Рома» ведет переговоры с Моуринью

Известный португальский специалистможет вернуться в чемпионат Италии, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 56-летний португалец ведет переговоры с «Ромой» и уже в межсезонье может возглавить римлян. В данный момент столичную команду возглавляет итальянец Клаудио Раньери, контракт которого рассчитан до конца текущего сезона.

При этом отмечается, что Моуринью готов рассмотреть предложение ПСЖ в случае отставки нынешнего тренера Томаса Тухеля.

Напомним, с 2008 по 2010 год Моуринью тренировал «Интер» и сделал миланскую команду победителем Лиги чемпионов. Последним местом работы 56-летнего специалиста был «Манчестер Юнайтед». 0