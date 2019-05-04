Лахиялов: «Ахмат» традиционно силен дома и сделает все для успешного результата

Бывший нападающийпрокомментировал предстоящую домашнюю встречу грозненцев св 27-м туре РПЛ.

«Защитникам "Ахмата" стоит уделить большое внимание атаке "Зенита". С приходом Азмуна Дзюба стал играть чуть в оттяжке, это очень хорошая связка. Думаю, что питерцы отпразднуют чемпионство всё-таки не в Грозном, а в следующем туре. На мой взгляд, питерцев устроит выездная ничья с "Ахматом" перед домашним матчем с ЦСКА.

Если вспомнить, то "Зенит" не побеждал в Грозном уже несколько лет. "Ахмат" традиционно силён дома и сделает всё для успешного результата. Команда ещё сохраняет теоретические шансы на Лигу Европы, и надо бороться за неё до конца. Да, у питерцев футболисты более высокого класса, но "Ахмат" может взять своё за счёт домашних стен и поддержки болельщиков. К тому же, против "Зенита" в Грозном всегда повышенные премиальные», — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол».

Игра «Ахмат» — «Зенит» состоится 4 мая, начало — в 16:30 по мск. 0