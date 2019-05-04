Краснодар-2 — Балтика: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.05.2019)

В 17:00 Россия. ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Балтика» — «Краснодар-2» 1:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Краснодар-2»).

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