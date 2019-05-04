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    «Кардифф Сити» — «Кристал Пэлас». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Кардифф Сити — Кристал Пэлас. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.05.2019)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Кардифф Сити Кристал Пэлас Календарь АПЛ
    В 19:30 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Кардифф Сити» — «Кристал Пэлас».

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    Составы команд:

    «Кардифф Сити»: Нил Этеридж, Ли Пелтье, Джо Беннетт, Шон Моррисон, Бруно Экеле, Дэнни Уорд, Джош Мёрфи, Бобби Рид, Арон Гуннарссон, Натаниэл Мендес-Лейнг, Виктор Камараса.

    «Кристал Пэлас»: Джоэл Уорд, Лука Миливоевич, Скотт Данн, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха, Джордан Айю, Джеймс Макартур, Миши Батшуайи, Аарон Ван-Биссака, Висенте Гуайта, Мартин Келли.

    Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Кардифф Сити» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:4.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Кристал Пэлас» со счетом 2:4. 0

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