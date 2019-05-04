Кардифф Сити — Кристал Пэлас. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.05.2019)

Составы команд:
«Кардифф Сити»: Нил Этеридж, Ли Пелтье, Джо Беннетт, Шон Моррисон, Бруно Экеле, Дэнни Уорд, Джош Мёрфи, Бобби Рид, Арон Гуннарссон, Натаниэл Мендес-Лейнг, Виктор Камараса.
«Кристал Пэлас»: Джоэл Уорд, Лука Миливоевич, Скотт Данн, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха, Джордан Айю, Джеймс Макартур, Миши Батшуайи, Аарон Ван-Биссака, Висенте Гуайта, Мартин Келли.
Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Кардифф Сити» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:4.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Кристал Пэлас» со счетом 2:4. 0