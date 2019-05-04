Дриусси: До того, как мы пропустили, было довольно тяжело

Нападающий «Зенита»высказал мнение об игре с(1:1) в Грозном, забитом мяче и отсутствии Дзюбы на поле.

«Да, это очень серьезный соперник, особенно на своем поле они хорошо играют. До того, как мы пропустили, было довольно тяжело. Но после пропущенного мяча провели неплохой остаток матча.

Как удалось стать самым проворным в штрафной "Ахмата"? Все пошли на ближнюю штангу, я остался чуть позади, потом была серия рикошетов, и мяч отскочил ко мне.

Мы не хотели проигрывать, и это заставило нас идти вперед. В итоге мы забили и добились ничьей. Это были отличные эмоции — забить гол в концовке матча, и мы разделили эти эмоции вместе с командой.

Да, нам не хватало Дзюбы, он — очень важная фигура для нашей команды, но после пропущенного мяча мы нашли в себе силы и добились нужного результата», — приводит слова Дриусси пресс-служба «Зенита». 0