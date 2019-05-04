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    «Борнмут» — «Тоттенхэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Борнмут — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.05.2019)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Борнмут Тоттенхэм Календарь АПЛ
    В 14:30 в АПЛ начнётся матч «Борнмут» — «Тоттенхэм».

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    Составы команд:

    «Борнмут»: Стив Кук, Натан Аке, Хефферсон Лерма, Джордон Айб, Каллум Уилсон, Адам Смит, Джошуа Кинг, Натаниэл Клайн, Райан Фрейзер, Джек Симпсон, Mark Travers.

    «Тоттенхэм»: Уго Льорис, Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Сон Хын Мин, Эрик Дайер, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Лукас Моура.

    Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Борнмут» 5:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2. 0

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