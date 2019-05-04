Борнмут — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.05.2019)

Составы команд:
«Борнмут»: Стив Кук, Натан Аке, Хефферсон Лерма, Джордон Айб, Каллум Уилсон, Адам Смит, Джошуа Кинг, Натаниэл Клайн, Райан Фрейзер, Джек Симпсон, Mark Travers.
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Сон Хын Мин, Эрик Дайер, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Лукас Моура.
Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Борнмут» 5:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2. 0