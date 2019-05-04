Азмун и Дриусси — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Ахматом»

Сердар Азмун
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Встреча пройдет на «Ахмат-Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семtнов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Швец, Раванелли, Исмаэл, Аблае.
Запасные: Гудиев, Родолфо, Мусалов, Кадыров, Бериша, Роши, Садулаев, Шиманьски, Митришев, Балай.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Шатов, Оздоев, Барриос, Азмун, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Гойло, Анюков, Набиуллин, Нету, Маммана, Мусаев, Мак, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Ригони.