Азмун и Дриусси — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Ахматом»

Стали известны составы «Ахмата» и «Зенита» на матч 27-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет на «Ахмат-Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семtнов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Швец, Раванелли, Исмаэл, Аблае.

Запасные: Гудиев, Родолфо, Мусалов, Кадыров, Бериша, Роши, Садулаев, Шиманьски, Митришев, Балай.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Шатов, Оздоев, Барриос, Азмун, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Гойло, Анюков, Набиуллин, Нету, Маммана, Мусаев, Мак, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Ригони.

С прогнозом на данный матч можно ознакомиться здесь. 0