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    Гол Дриусси позволил «Зениту» избежать поражения в Грозном

    «Ахмат» — «Зенит»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом» в домашнем матче 27-го тура российской Премьер-лиги.

    Себастьян Дриусси
    Себастьян Дриусси

    Встреча, которая прошла в Грозном, завершилась со счетом 1:1.

    Хозяева вышли вперед на 55-й минуте, когда Раванелли низом покатил мяч к радиусу штрафной, а Исмаэл без помех в касание пробил точно в дальний угол.

    У «сине-бело-голубых» моменты начали возникать лишь в концовке игры. Дважды в течение трех минут Ярослав Ракицкий выводил Себастьяна Дриусси на ударную позицию, однако выстрелы аргентинца парировал Евгений Городов.

    Вскоре Ракицкий сделал отличный пас на Антона Заболотного, который из выгодной позиции пробил выше цели.

    А на 87-й минуте команда Сергея Семака все-таки отыгралась. Благодаря суматохе и серии рикошетов Дриусси нашел возможность отправить мяч в сетку.

    РПЛ. 27-й тур
    «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1 (0:0)
    Голы: Исмаэл, 55 (1:0). Дриусси, 86 (1:1)«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Нижич, Мохаммади, Раванелли (Роши, 62), Иванов, Швец, Исмаэл, Мбенг (Балай, 79)«Зенит»: Лунев, Смольников (Анюков, 36), Ракицкий, Иванович, Жирков, Шатов, Нобоа (Эрнани, 57), Барриос, Оздоев (Заболотный, 78), Дриусси, АзмунПредупреждение: Уциев, 74

    В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (58 очков), а «Ахмат» — восьмое (36 очков). 0

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