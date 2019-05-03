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    «Страсбург» — «Марсель»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Страсбург — Марсель: смотреть онлайн, прямая трансляция (03.05.2019)

    Лига 1 Футбол Франции Страсбург Марсель Календарь Лиги 1
    В 21:45 во французской Лиге 1 начнётся матч «Страсбург» — «Марсель».

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    Последний матч между собой: «Марсель» — «Страсбург» 3:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Страсбург»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Страсбург» — «Марсель». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

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